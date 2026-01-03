中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý sau 22 năm lẩn trốn

Thứ Bảy, 14:22, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối tượng Thò Chá Xìa, trú ở tỉnh Nghệ An từng bị truy nã về tội mua bán ma tuý 22 năm trước đã bị bắt giữ tại Lào.

Công an tỉnh Nghệ An cho hay, ngày 1/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Thông Thụ đồng chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ đối tượng Thò Chá Xìa (SN 1972), trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.

bat giu doi tuong cam dau duong day ma tuy sau 22 nam lan tron hinh anh 1
Thò Chá Xìa sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo hồ sơ, Xìa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với tổng khối lượng ma túy hơn 60 kg. Đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã vào năm 2004 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, đối tượng thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân, sống theo kiểu nay đây mai đó để tránh việc cảnh sát lần theo dấu vết.

Sau một thời gian kiên trì rà soát, xác minh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ thành công kẻ phạm tội.

 

Bá Thăng-CTV Hải Chi/VOV.VN
Tag: bắt giữ truy nã tội phạm buôn ma tuý đối tượng.
