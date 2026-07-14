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Bắt giữ đối tượng có tiền án thực hiện 3 vụ trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 19:03, 14/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa truy xét, bắt giữ Thân Chí Lương (SN 1998, trú xã Xuân Lộc), đối tượng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe mô tô tại xã Can Lộc và các địa phương lân cận.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Can Lộc vừa truy xét, bắt giữ Thân Chí Lương (SN 1998, trú xã Xuân Lộc), đối tượng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", liên quan vụ trộm xe mô tô xảy ra trên địa bàn.

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Đối tượng Thân Chí Lương cùng tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 8/6/2026, Công an xã Can Lộc tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe mô tô Yamaha Sirius, biển kiểm soát 38C1-166.16 khi dựng tại một cửa hàng tạp hóa ở thôn Bắc Sơn, xã Can Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Sau hơn một tháng kiên trì xác minh, truy tìm, đến ngày 10/7/2026, Công an xã Can Lộc đã làm rõ Thân Chí Lương là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Lương khai nhận sau khi trộm được xe đã mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra xác định, Thân Chí Lương đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", không có nghề nghiệp ổn định, nghiện rượu và thường thực hiện các vụ trộm cắp để có tiền mua rượu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm xe máy tại xã Can Lộc còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe mô tô tại các địa phương lân cận trong khoảng 2 tháng gần đây. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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