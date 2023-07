Bắt giữ đối tượng đòi nợ thuê, khủng bố người vay tiền

Vụ án Công ty luật TNHH Pháp Việt "đòi nợ thuê" liên quan đến gần 3 triệu bị hại

VOV.VN - Thông tin kết quả công tác điều tra, phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do công an Tiền Giang thực hiện, Phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết có gần 3 triệu người bị hại trên phạm vi toàn quốc.