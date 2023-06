Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà

Ngày 8/6, tại đường công vụ thủy điện Hố Mít, thuộc khu vực đầu nguồn suối Lĩnh, bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên (Lai Châu), Công an huyện Tân Uyên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển gỗ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với 7 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, tang vật thu giữ 7 thanh gỗ xẻ và 7 xe mô tô.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số gỗ trên được vận chuyển hộ cho Vàng A Đua (SN 2002), trú tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan công an, Đua khai nhận, khoảng tháng 4 vừa qua, do thiếu gỗ làm nhà, đối tượng đã mang cưa máy vào khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn cắt hạ một cây gỗ to, rồi xẻ ra thành nhiều thanh gỗ nhỏ, nhờ người dân trong bản vào rừng vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việc khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn là nguyên nhân chính gây lên lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác gỗ rừng phòng hộ trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu vi phạm với mức độ nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội có thể bị xử phạt đến 10 năm tù giam và có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định./.