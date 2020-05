Bắt giữ đối tượng mang hơn 19.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Hồi 12h, ngày 18/5, tại khu vực xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an huyện Sốp Cộp (Sơn La) và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công Chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dua cùng tang vật vụ án.

Đối tượng bị bắt là Tráng Láo Dua, dân tộc Mông, sinh năm 1987, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 19.404 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.



Quá trình điều tra, ban đầu xác định, đối tượng Dua đã mua số ma túy trên ở bên kia biên giới, sau đó đem về bán lại cho các đối tượng khác trong nội địa thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.