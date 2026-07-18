English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng ở Hà Nội cá độ bóng đá qua mạng 8Xbet

Thứ Bảy, 17:36, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kiểm tra hành chính tại khu dân cư ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội), lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên sử dụng điện thoại truy cập trang cá cược trực tuyến để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền cược hơn 9,2 triệu đồng.

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú thôn Chi Nê, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) đang sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào trang cá cược trực tuyến 8x7890.com (8Xbet) để tham gia cá độ bóng đá.

bat giu doi tuong o ha noi ca do bong da qua mang 8xbet hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lễ khai nhận đã đặt cược trận đấu World Cup giữa đội tuyển Argentina và Thụy Sỹ diễn ra ngày 12/7/2026 với 8 kèo cược, tổng số tiền 9,21 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max màu xanh đen đã qua sử dụng, được xác định là phương tiện phục vụ hành vi đánh bạc.

Hiện, Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật