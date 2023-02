Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật quý hiếm tại Ninh Bình

Ngày 2/2, Công an TP. Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) thông tin, qua công tác trinh sát, mới đây tại Quốc lộ 1A thuộc Tổ 7, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an thành phố này đã kiểm tra xe ô tô BKS: 36A-816.75 do Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đi cùng trên xe có Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1986, ở thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), phát hiện trong xe có 1 cá thể động vật đã chết, trọng lượng khoảng 42 kg.

Đối tượng Bùi Văn Tuấn (áo xanh) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tuấn khai nhận, cá thể động vật trên là Sơn Dương do Tuấn đánh bẫy được ở khu vực rừng gần nhà, sau khi bẫy được, Tuấn thuê Nguyễn Văn Thịnh chở từ Thanh Hóa ra TP Tam Điệp để bán thì bị Công an TP Tam Điệp phát hiện, bắt giữ.

Công an thành phố đã tiến hành trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, kết quả xác định: Cá thể động vật trên là Sơn Dương, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.

Hiện Công an TP Tam Điệp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.