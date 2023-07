Bắt giữ đối tượng thực hiện 12 vụ trộm cắp tài ở Bạc Liêu

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 19/7/2023, Công an xã Phong Tân tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc phát hiện phía trước nhà của Nguyễn Văn Bền (SN 1974), ngụ ấp 21, xã Phong Tân có nhiều máy dầu loại D6 (thường được người dân dùng để bơm nước ra vào vuông tôm), có biểu hiện nghi vấn nên đến trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Bền và tang vật lực lượng công an thu giữ (Ảnh: CA Bạc Liêu)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phong Tân đã nhanh chóng điều tra, xác minh và xác định số máy trên là do Nguyễn Văn Bền trộm cắp được. Tiến hành khám xét tại nhà Bền, lực lượng Công an thu giữ 06 máy dầu loại D6; 01 máy nổ hiệu Vanguard loại 6HP và một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bền khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng đã thực hiện 12 vụ trộm trên địa bàn các xã Phong Tân, Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. Tài sản trộm cắp đa phần là máy dầu D6 được hộ nuôi tôm dùng để bơm nước ra vào vuông tôm. Lợi dụng sơ hở lúc người dân không trông coi tài sản, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.