Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt lẩn trốn ở Hà Nội

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quang Minh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng (SN 1996, trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan công an, ngày 9/2/2026, Hoàng Văn Sáng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm tránh sự xử lý của pháp luật.

Đối tượng và quyết định truy nã

Đến ngày 28/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Văn Sáng. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội và cắt đứt liên lạc với người thân, quen biết nhằm che giấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quang Minh đã phát hiện, bắt giữ thành công Hoàng Văn Sáng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, không để các đối tượng truy nã tiếp tục lẩn trốn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.