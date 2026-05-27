Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Hải Nam bị phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Hải Nam

Trước đó, ngày 23/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Nam về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương của Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc mỏ đá sạt lở làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa VOV.VN - Liên quan vụ sạt lở tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong, VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.