Bắt giữ đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Đức Huệ (SN 2007), đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, tại xã Cẩm Giàng.

Hồi 19h20 ngày 31/10/2026, tại thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ Nguyễn Đức Huệ (SN 2007), trú tại thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng.

Đối tượng Nguyễn Đức Huệ (x). Ảnh: CAHP

Trước đó, Nguyễn Đức Huệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 24290 ngày 5/10/2026 về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.