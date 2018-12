Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam

Chiều 29/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ đội biên phòng và Công an các tỉnh biên giới phía Nam bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cường (26 tuổi), ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 10.000 viên, 4kg ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, do đối tượng Trần Văn Phương, cư trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Sau khi thu thập tài, liệu chứng cứ về các đối tượng có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh An Giang, Long An và tỉnh Tây Ninh phối hợp dấu tranh, bắt giữ.

Tang vật bị thu giữ là 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 07h15, ngày 25/12/2018, sau khi đối tượng Cường nhận ma túy từ Campuchia về cùng với đối tượng Nguyễn Tấn Lợi (20 tuổi), ngụ xã Long An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang đến quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để giao ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng với tang vật là 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 2kg ma túy tổng hợp, Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Tấn Lợi, lực lượng Công an thu giữ thên 2kg ma túy tổng hợp dạng đá.

PC_Article_Middle

Mở rộng điều tra, ngày 26/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Chánh (53 tuổi) và Nguyễn Minh Hùng cả 2 đều cư trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 2 đối tượng đã trực tiếp nhận ma túy của Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Tấn Lợi.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tóm gọn đối tượng đang “cõng” 50.000 viên ma túy và 6kg ma túy đá VOV.VN - Khi Bì đang trên đường “cõng” 50.000 viên ma túy tổng hợp, 6kg ma túy đá qua biên giới thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.