Bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 220kg pháo nổ

Thứ Sáu, 22:31, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/1, công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an xã Quan Thành cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đồng chủ trì vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hàng cấm, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 220kg pháo nổ.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 30/12/2025, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cùng Công an xã Quan Thành bắt quả tang Lê Khắc Hùng (SN 1995, trú xóm Bắc Phượng Sơn, xã Quan Thành) về hành vi tàng trữ trái phép 07 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả).

Đối tượng Lê Đình Dương tại cơ quan Công an

Đấu tranh nhanh tại hiện trường, Lê Khắc Hùng khai nhận mua số pháo này từ Lê Đình Dương (SN 1994), trú cùng xóm với Hùng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng Lê Đình Dương, Tổ công tác thu giữ 130 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả). Tổng tang vật thu giữ: 137 cối pháo hoa nổ có khối lượng 220kg.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Tại Cơ quan điều tra, Lê Khắc Dương khai nhận mua pháo từ miền Nam rồi đưa về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 02 đối tượng theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây buôn pháo nổ tại Sóc Sơn, Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/1, Công an xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Trần Sỹ Đức-CTV Văn Hậu/VOV1
Công an phường Phú Thượng bắt đối tượng vận chuyển gần 3 tạ pháo nổ
Công an phường Phú Thượng, Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xe ô tô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ. 

Bắt giữ 2 đối tượng rao bán vũ khí và pháo nổ trên mạng
VOV.VN - Ngày 26/12, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.

Liên tiếp bắt giữ các vụ pháo nổ trái phép ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 25/12, Công an phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ trên địa bàn.

Chặn đứng vụ buôn bán pháo nổ trong đêm ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 24/12, Công an xã Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 500kg pháo nổ
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, gồm Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang; thu giữ hơn 500kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất.

