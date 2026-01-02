Bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 220kg pháo nổ

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 30/12/2025, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cùng Công an xã Quan Thành bắt quả tang Lê Khắc Hùng (SN 1995, trú xóm Bắc Phượng Sơn, xã Quan Thành) về hành vi tàng trữ trái phép 07 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả).

Đối tượng Lê Đình Dương tại cơ quan Công an

Đấu tranh nhanh tại hiện trường, Lê Khắc Hùng khai nhận mua số pháo này từ Lê Đình Dương (SN 1994), trú cùng xóm với Hùng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng Lê Đình Dương, Tổ công tác thu giữ 130 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả). Tổng tang vật thu giữ: 137 cối pháo hoa nổ có khối lượng 220kg.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Tại Cơ quan điều tra, Lê Khắc Dương khai nhận mua pháo từ miền Nam rồi đưa về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 02 đối tượng theo quy định pháp luật.