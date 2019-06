Rạng sáng nay (17/6), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) kiểm tra hành chính quán Karaoke New (tại Phí Gia, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương) phát hiện 6 phòng hát đang hoạt động. Lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 20 viên nén (nghi là ma túy tổng hợp) và 6 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng.



Test nhanh, phát hiện 51 đối tượng dương tính với ma túy trong tổng số 64 đối tượng bị tạm giữ.

Bắt giữ hơn 130 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, tại quán Karaoke Shapphire (thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng cũng đột kích, bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Lê Hoàng Vinh (SN 2004, quê Vĩnh Trung, Vị Thủy, Hậu Giang; Trương Hồng Vỹ (SN 1996, quê Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương); Đỗ Thanh Hải (SN 1994, quê Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) và hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng chất ma túy.

Tang vật là 11 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng, một số ma tuý tổng hợp dưới dạng viên nén cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy. Test nhanh, phát hiện 52 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy trong số 71 đối tượng bị tạm giữ.

Các vụ việc này đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

