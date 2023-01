Bắt giữ kẻ giết người trốn truy nã 25 năm từ Quảng Ninh vào Bình Phước

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023, qua rà soát và công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long phát hiện thông tin về Nguyễn Văn Hiệp (SN 1977, trú tại thôn Đá Bạc, xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng). Hiệp là đối tượng có Lệnh truy nã số 47 ngày 24/4/1998 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Giết người “.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CATP Hạ Long.

Nắm được thông tin đối tượng xuất hiện tại khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Tổ công tác của công an Tp. Hạ Long (Quảng Ninh)) khẩn trương phối hợp với Công an địa phương và Bộ đội Biên phòng chốt chặn các đường mòn, lối mở... đề phòng đối tượng trốn sang Campuchia.

Đêm 7/1, tại phường Thác Mơ, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Phước Long và Công an phường Thác Mơ đã bắt giữ được đối tượng.

Trong thời gian làm than tại cảng than Km6 (Cẩm Phả, Quảng Ninh), Hiệp có mâu thuẫn với anh Nguyễn Tùng Lâm (SN 1977, trú tại Cẩm Phả) nên ngày 22/12/1997, sau khi ăn nhậu, Hiệp cùng 8 đối tượng khác đi tìm anh Lâm để đánh.

Trong khi cả nhóm đánh anh Lâm, Hiệp dùng dao nhọn gây thương tích cho anh Lâm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn vào các tỉnh giáp biên giới Campuchia và khu vực Tây Nguyên nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an./.