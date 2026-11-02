Bắt giữ kẻ xâm hại con riêng của người tình sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 2/11, Công an xã Thường Tân, TP.HCM (trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng Mang Lợi (SN 1984, quê Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N. có quan hệ tình cảm với Mang Lợi và đưa đối tượng về sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân, TP.HCM.

Đối tượng Mang Lợi (ảnh: Công an Thường Tân)

Khoảng ba tháng trước, lợi dụng lúc bà N. đi làm vắng nhà, Lợi đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé dưới 16 tuổi (con gái riêng của bà N.). Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc, đồng thời uy hiếp, đe dọa tinh thần buộc cháu bé không được kể với bất kỳ ai.

Ngày 25/10, bà N. vô tình sử dụng điện thoại của Lợi và phát hiện đoạn video ghi lại cảnh con gái mình bị xâm hại. Bà N. lập tức đến cơ quan công an trình báo. Biết sự việc bị lộ, đối tượng Mang Lợi đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thường Tân đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với Công an xã Bắc Tân Uyên (TP.HCM) và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức truy tìm.

Trước tình hình trên, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát diện rộng và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, quyết tâm bắt giữ đối tượng. Sau nhiều ngày đêm kiên trì truy vết, ngày 1/11, Công an xã Thường Tân, Công an xã Bắc Tân Uyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khống chế, bắt giữ Mang Lợi khi đang lẩn trốn trong vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.