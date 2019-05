Bắt giữ nhiều đối tượng khai thác cát trái phép

Tối 20/5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực hạ lưu sông Bồ, đến đoạn thuộc ngã Ba Bác Vọng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Võ Văn An, 21 tuổi, trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đang khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phương tiện này đã khai thác được 18m3 cát.

Bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép.

Trước đó ngày 16/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng đã phát hiện, bắt quả tang Dương Văn Dũng, 28 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang khai thác trái phép 8m3 cát; Nguyễn Nhỏ, 29 tuổi, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế khai thác trái phép 15m3 cát trên sông Hương.

Đối tượng khai thác cát tại cơ quan công an.

Hiện lực lượng Công an đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định./.



