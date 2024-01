Bắt giữ số lượng pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, trú phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán hàng cấm, cụ thể là pháo nổ. Đầu tháng 12/2023, Sơn đã đã bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt về hành vi này. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục mua pháo từ nhóm đối tượng ở tỉnh Gia Lai về phân phối, tiêu thụ tại TP. Đà Nẵng.

Hơn 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu được tạm giữ để điều tra.

Ngày 28/12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn và các địa phương tiến hành tạm giữ ô tô vận chuyển gần 140 kg pháo nổ các loại. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi (30 tuổi), Đinh Quốc Chung (27 tuổi), cùng trú phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Pháo nổ bị bắt giữ.

Ngày 05/01/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi và Đinh Quốc Chung về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Đây là lượng pháo nổ được phát hiện, tạm giữ lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 25/12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đặng Hồng Hải (44 tuổi, trú xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển hơn 5 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi. Vụ việc sau đó được Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hồng Hải về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Gần 140 kg pháo nổ được phát hiện, tạm giữ.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn - 2024.