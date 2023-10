Bắt giữ thuyền viên đâm tử vong thuyền trưởng trên biển

Trước đó, vào ngày 18/10/2023, tàu cá BL91367-TS của ông Thái Chịa xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào. Trên tàu có 15 thuyền viên do ông Đoàn Văn Hận (SN 1986), thường trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng.

Khoảng 20 giờ ngày 20/10, ông Thái Chịa nhận được điện thoại từ thuyền viên Quách Hòa báo, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau thì thuyền viên Phan Văn Vắt (SN 1993), thường trú ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Binh, tỉnh Bạc Liêu đã dùng hung khí (không rõ hung khí là vật gì) đâm thuyền trưởng Đoàn Văn Hận tử vong.

Đối tượng Phan Văn Vắt bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu cung cấp)

Sau khi tiếp nhận tin trình báo của ông Thái Chịa chủ tàu cá, Đồn Biên phòng Gành Hào đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ trưng dụng phương tiện của người dân tiến hành tiếp cận tàu cá BL91367-TS trước khi vào cảng Gành Hào, tổ chức lực lượng bắt đối tượng Phan Văn Vắt, lập biên bản tiếp nhận người phạm tội, đưa đối tượng Vắt vào bờ và bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu đảm bảo an toàn; đồng thời, cử lực lượng tăng cường xuống Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào bảo vệ hiện trường khi tàu cá đưa thi thể nạn nhân vào bờ và bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh khám nghiệm tử thi xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong qua trình khai thác hải sản trên biển giữa ông Hận và Phan Văn Vắt có xảy ra mâu thuẫn, nên trong lúc say rượu đã xô xát, dẫn đến việc Vắt đâm ông Hận tử vong.