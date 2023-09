Bắt kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ trên đường ở Đà Nẵng

Khoảng 2h30 ngày 10/9, chị Nguyễn Thị T. M (18 tuổi, trú huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) được một người bạn điều khiển xe điện chở về nhà trọ trên đường Phước Trường 17, thành phố Đà Nẵng.

Khi đang đi trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà thì chị Nguyễn Thị T.M. bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy (không rõ biển số xe) áp sát và giật túi xách rồi bỏ chạy.

Đối tượng Phạm Đức Nguyên.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Phước Mỹ khẩn trương truy xét. Sau 5 giờ nhận tin báo, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Phạm Đức Nguyên (23 tuổi, trú thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Lực lượng Cảnh sát hình sự tiến hành khống chế, bắt giữ người này đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Nguyên thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan Công an thu hồi tang vật gồm 1 túi xách, 1 ví da, 1 CCCD và 1 thẻ ngân hàng đều mang tên Nguyễn Thị T. M và số tiền 4,5 triệu đồng.

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Nguyên để tiếp tục điều tra hành vi cướp giật tài sản.