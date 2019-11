Bắt khẩn cấp 2 đối tượng gián tiếp khiến Trung úy công an tử vong

Chiều 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi phạm Lê Thanh Đoàn (26 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Bảo (21 tuổi), ngụ huyện Cần Đước về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai đối tượng này đã dùng bột ớt ném vào người hai cảnh sát hình sự đang truy đuổi bằng xe máy, khiến Trung úy Tống Duy Tân bị té ngã, tử vong và một người khác bị thương.

Di ảnh của Trung úy Tân, Cảnh sát hình sự hy sinh khi truy đuổi tội phạm.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 15/11, Tổ Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước tuần tra địa bàn, khi đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch thì phát hiện một nhóm người trộm xe ba gác máy tại nhà ông Trần Hồng Thắm, 46 tuổi, nên tiến hành truy bắt.

Các đối tượng phóng xe bỏ chạy, Trung úy Tân cùng một trinh sát khác tăng ga đuổi theo áp sát thì bất ngờ bị các đối tượng này ném bột ớt khô vào mặt, khiến cả hai cảnh sát hình sự ngã xuống đường. Trung úy Tân bị chấn thương sọ não, được chuyển tới Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi.

Công an tỉnh Long An cho biết đã gửi văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy đối với Tống Duy Tân (30 tuổi), Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Các đơn vị chức năng, Chính quyền địa phương đến viếng lễ tang Trung úy Tống Duy Tân.

Được biết, Trung úy Tống Duy Tân đi nghĩa vụ ngành công an tháng 3/2010, sau đó thi đỗ vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Năm 2018, anh về công tác tại Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Giữa năm 2019, Công an tỉnh Long An tạo điều kiện cho Trung úy Tân về công tác tại Công an huyện Cần Đước để có điều kiện chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng sau, anh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ./.