Bắt khẩn cấp 2 thanh niên lấy xe của người bị nạn trên Quốc lộ

Ngày 15/7, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, ở huyện Hòa Bình về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 11/7, Sáu chạy xe máy trên Quốc lộ 1, lưu thông theo hướng từ thị xã Giá Rai đi Bạc Liêu. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, thì phát hiện một nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động bên lề đường, kế bên là chiếc xe máy của nạn nhân. Sau đó, Sáu dừng lại để quan sát xung quanh. Cùng lúc này, Định đi đến nên Sáu rủ Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Bé Sáu.

Trước đó, như VOV đưa tin, vào sáng ngày 11/7, người dân khu vực ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình bất ngờ phát hiện một nam thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, quần jean, cao khoảng 1,7m đã tử vong, nằm ven Quốc lộ 1. Sau khi được người dân trình báo, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hòa Bình nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đồng thời, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là C.T.K. (SN 1998, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện 1 túi xách và 1 điện thoại di động được vứt cách đó khoảng 2m./.