Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Trước đó như đã thông tin, chiều 12/6 tại đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc rất đông giang hồ vây một xe 4 chỗ.

Hiện trường vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai.

Sau đó, lực lượng hàng trăm người của Công an TP. Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động để vãn hồi sự việc. Nhưng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới lập lại trật tự, giải tán đám đông và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó xác nhận 3 người ngồi trong ô tô 4 chỗ là công an, gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội cảnh sát 113), Trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai), Đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) và ông Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai).

Vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn trong quán nhậu. Theo đó trưa cùng ngày, tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) có 2 nhóm người ngồi ăn uống tại 2 phòng khác nhau. 1 nhóm có 3 công an, nhóm còn lại gồm ông Nguyễn Tấn Lương (ngụ TP Biên Hòa), ông Lê Võ Trường Hải (còn có biệt danh là "Hải bất cần đời", ngụ tỉnh Đắc Lắc) và 8 người khác.

Trong lúc ăn nhậu, ông Phạm Văn Hiền đi ra ngoài nôn ói thì làm văng vào người ông Nguyễn Tấn Lương dẫn đến xô xát. Sau đó Trung tá Đinh Tú Anh điều khiển xe ô tô Camry chở 3 người trong nhóm rời khỏi quán thì ông Lương gọi điện cho “Giang 36” huy động nhiều người khác đuổi theo xe ô tô chở ông Hiền. Khi đuổi kịp, nhóm của Giang 36 đã đâm xịt lốp xe ô tô để ngăn cản xe này di chuyển. Chỉ đến khi hàng trăm công an xuất hiện sự việc mới được vãn hồi.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.