Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang, rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra

Tóm tắt

VOV.VN - Cũng liên quan vụ điểm thi môn Toán "bất thường", Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang).

