Bắt khẩn cấp mẹ kế xúi giục hai con riêng sát hại cha ruột để chiếm tài sản

Thứ Sáu, 11:55, 22/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Thị Kim Sau, sinh năm 1985, trú đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải, TP Đà Nẵng trong một vụ án “Giết người” và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 24/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ vụ án “Giết người” xảy ra tại số nhà 61, Nguyễn Thiện Kế, thành phố Đà Nẵng. Đến ngày 26/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo, sinh năm 2007, trú phường Sơn Trà để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên nhận thấy lời khai của Bảo còn nhiều mâu thuẫn so với dấu vết hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh các mối quan hệ, sinh hoạt của những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Kim Sau.

Quá trình điều tra nổi lên nhiều biểu hiện bất minh của Nguyễn Thị Kim Sau - mẹ kế của Bảo và là vợ nạn nhân N.C.T, sinh năm 1984. Theo cơ quan điều tra, sau khi chồng tử vong, bà Sau không có biểu hiện đau buồn mà vẫn mở quán buôn bán bình thường, tụ tập bạn bè ăn nhậu, có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Bên cạnh đó, Nguyễn Q.H, sinh năm 2012, em ruột của Bảo cũng có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên bỏ nhà đi chơi game, không thể hiện sự thương xót sau khi cha ruột tử vong.

Nhận định 2 đối tượng này có vai trò giúp sức cho hành vi phạm tội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa theo dõi di biến động của các đối tượng, vừa củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ đấu tranh.

Đến ngày 20/5, lực lượng trinh sát đã đưa Nguyễn Thị Kim Sau và Nguyễn Q.H về cơ quan Công an để làm việc. Ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, sau đó các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, năm 2025, Nguyễn Thị Kim Sau kết hôn với ông N.C.T. Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nguyễn Kim Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng, ông T. có con riêng và sẽ để lại tài sản cho con riêng, đồng thời lấy đây làm cớ để liên tục xúi giục Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Q.H giết cha ruột, chiếm tài sản. Không dừng lại ở việc kích động, Sau còn trực tiếp bàn bạc kế hoạch gây án, hứa sẽ giữ tài sản và “lo liệu” cho Bảo trong thời gian đi tù.

Nguyễn Thị Kim Sau tại cơ quan Công an.

Rạng sáng 24/02/2026, sau khi xảy ra mâu thuẫn với cha ruột, Nguyễn Thái Bảo quay lại phòng ngủ dùng dây siết cổ ông T nhưng bất thành. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Sau tiếp tục gọi Bảo quay lại nhà, chuẩn bị sẵn búa làm hung khí và mở cửa để Bảo vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong lúc Bảo tấn công ông T, Sau và H đều chứng kiến nhưng không can ngăn. Thậm chí, Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau khi Bảo rời đi, Sau tiếp tục thúc giục H dùng bàn ủi đánh vào đầu cha ruột đến khi bất tỉnh. Sau khi gây án, Nguyễn Thị Kim Sau còn xóa dấu vết hiện trường, yêu cầu Bảo trở lại khách sạn và hướng dẫn H thay quần áo nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Kim Sau giữ vai trò chủ mưu, xúi giục, giúp sức tích cực trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Q.H do thực hiện hành vi khi chưa đủ 13 tuổi nên cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Tag: mẹ kế cha ruột chiếm đoạt tài sản công an Đà Nẵng
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ ân hận, xin được khoan hồng
VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự xót xa, ân hận khi nói lời sau cùng và gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân, liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

CSGT bắt nóng kẻ cướp 20 chiếc điện thoại iPhone

Vào lúc 00h53 ngày 22/5, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

