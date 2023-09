Bắt khẩn cấp thanh niên có hành vi “giao cấu với trẻ em”

Sau khi tiếp nhận thông tin em N.H.B.N (12 tuổi) trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị nam thanh niên không rõ lai lịch cưỡng hiếp, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang vào cuộc điều tra, rà soát các nghi phạm có liên quan.

Dương Văn Hiếu tại Cơ quan Công an.

Công an Hòa Vang xác định, Dương Văn Hiếu (32 tuổi), trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là nghi phạm. Qua xác minh, công an xác định, Hiếu sử dụng mạng xã hội Facebook lấy nick là “Nam Nguyen” để làm quen, dụ dỗ các bé gái để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi rà soát kỹ và xác định rõ nghi vấn, tối ngày 6/9, Công an huyện Hòa Vang bắt khẩn cấp Dương Văn Hiếu khi thanh niên này đang dụ dỗ một bé gái tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận đã sử dụng Facebook để dụ dỗ và nhiều lần giao cấu với em N. Ngoài ra, Hiếu khai còn dụ dỗ nhiều bé gái khác. Theo Cơ quan Công an, Hiếu có 1 tiền án về tội “giao cấu với trẻ em”.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.