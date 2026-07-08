Bắt liên tiếp 2 vụ mua bán ma túy ở Hà Nội, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp

Ngày 8/7, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ketamine và ma túy tổng hợp.

Theo đó, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Nghĩa Đô đã phát hiện Hoàng Ngọc Khanh (SN 2004, trú xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngách 20/117 Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Khanh mang theo một hộp loa, bên trong cất giấu các túi nilon chứa viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, Khanh khai nhận số tang vật trên là ma túy "kẹo" và ketamine, đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Hoàng Ngọc Khanh (bên trái) và đối tượng Hà Xuân Anh Đức cùng tang vật tại cơ quan công an

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phòng 602, nhà số 15, ngách 20/117 Mỹ Đình, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều túi nilon chứa viên nén, tinh thể màu trắng và chất bột với nhiều ký hiệu khác nhau, nghi là ma túy.

Mở rộng điều tra, Khanh khai trước đó đã bán một đơn hàng gồm 3 viên nén màu hồng và một túi ma túy dạng nước cho Hà Xuân Anh Đức (SN 1992, quê Thanh Hóa) tại khu vực phố Yên Hòa, phường Cầu Giấy.

Từ lời khai này, Công an phường Nghĩa Đô nhanh chóng xác minh, bắt giữ Đức, thu giữ 3 viên nén màu hồng cùng một túi bột màu vàng. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 113,770 gam.

Hiện, Công an phường Nghĩa Đô đã tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ Hà Xuân Anh Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường đê sông Nhuệ, thuộc thôn Lộc Dư, Công an xã Thượng Phúc phát hiện, kiểm tra hành chính Nghiêm Văn Trung (SN 2000, trú thôn Ngọc Động, xã Thường Tín) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Trung khai nhận mua ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời.

Đối tượng Nghiêm Văn Trung tại hiện trường

Lực lượng công an thu giữ 1,224 gam ketamine cùng nhiều vật chứng liên quan và đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an xã Thượng Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.