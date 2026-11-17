Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Chí Tôn (sinh năm 1988, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bị can Vương Chí Tôn bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vương Chí Tôn công tác tại một cơ quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Do nợ nần, Tôn đã lợi dụng nhiệm vụ kế toán, 10 lần trộm cắp tài sản, thiết bị chuyên dụng của cơ quan, với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Số tài sản này được Tôn mang bán cho người khác, thu về hơn 151 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.