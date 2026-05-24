中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nghi phạm chém đứt lìa cổ tay đối thủ rồi bỏ trốn ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 08:28, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

Lê Văn Quang mang dao đến nhà đối thủ giải quyết mâu thuẫn, chém đứt lìa cổ tay nạn nhân rồi bỏ trốn lên TPHCM trước khi bị bắt giữ.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Quang (23 tuổi, ngụ phường Trung Kiên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quang bị bắt sau gần 2 năm bỏ trốn kể từ khi gây án, chém đứt lìa cổ tay trái và gây thương tích nặng vùng vai phải của một nạn nhân ở TP Cần Thơ.

bat nghi pham chem dut lia co tay doi thu roi bo tron o can tho hinh anh 1
Bị can Lê Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 22h ngày 20/5/2024, Lê Văn Quang mang theo dao đến nhà anh N.Đ.M. (ngụ phường Thuận Hưng) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, thấy anh M. đang đứng nói chuyện với người khác, Quang lao vào chém liên tiếp nhiều nhát, khiến nạn nhân bị đứt lìa cổ tay trái và chấn thương nặng vùng vai phải. Gây án xong, Quang mang theo hung khí bỏ trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, sau khi có kết quả giám định thương tích, Công an quận Thốt Nốt (cũ) đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy tìm Quang.

Sau gần 2 năm rà soát, xác minh nhiều đầu mối và phối hợp truy xét, mới đây, tổ công tác Công an TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Hoài Thanh/Báo Vietnamnet
Tag: đối thủ giải quyết mâu thuẫn chém đứt lìa cổ tay nạn nhân TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai nhóm học sinh mang vũ khí giải quyết mâu thuẫn đã được ngăn chặn kịp thời
Hai nhóm học sinh mang vũ khí giải quyết mâu thuẫn đã được ngăn chặn kịp thời

VOV.VN - Công an xã Việt Xuyên phối hợp với Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm học sinh mang vũ khí giải quyết mâu thuẫn đã được ngăn chặn kịp thời

Hai nhóm học sinh mang vũ khí giải quyết mâu thuẫn đã được ngăn chặn kịp thời

VOV.VN - Công an xã Việt Xuyên phối hợp với Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong
Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong

VOV.VN - Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc xả nước thải tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, một đối tượng đã dùng hung khí tấn công, khiến trưởng thôn tử vong và một tổ phó an ninh trật tự cơ sở bị thương nặng.

Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong

Giải quyết mâu thuẫn xả thải, trưởng thôn bị tấn công tử vong

VOV.VN - Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc xả nước thải tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, một đối tượng đã dùng hung khí tấn công, khiến trưởng thôn tử vong và một tổ phó an ninh trật tự cơ sở bị thương nặng.

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn
Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật