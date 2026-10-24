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Bắt nghi phạm dùng dao cướp tiệm vàng ở TP.HCM sau 40 phút

Thứ Bảy, 19:34, 24/10/2026
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VOV.VN - Chỉ 40 phút sau khi tiếp nhận trình báo về vụ dùng dao khống chế chủ nhân để cướp tiệm vàng tại phường Tân Khánh, TP.HCM, lực lượng công an đã truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm, đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện và hung khí.


Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường Tân Khánh nhanh chóng truy xét, khống chế, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn, thu giữ phương tiện và hung khí gây án. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau 40 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin và triển khai lực lượng truy xét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 cùng ngày, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) xảy ra vụ cướp tài sản.

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Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng cướp tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng là 1 nam giới, khoảng 30 tuổi, điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng. Tại đây, đối tượng sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng là chị T.T.G.H. (29 tuổi). Tuy nhiên, khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9h cùng ngày, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và quyết liệt của các lực lượng, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét, đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp. Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc (34 tuổi, hiện trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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