Bắt người nghi cầm súng vào nhà dân ở Quảng Bình bắn nhiều phát uy hiếp

Trước đó, chiều 12/5, Nguyễn Đức Quý (40 tuổi), trú tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đi ô tô vào nhà anh Phan Cô Vích (40 tuổi) ở tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Lúc này Quý xông vào phòng khách, cầm theo 1 vật nghi là súng rồi bắn liên tiếp nhiều phát, uy hiếp những người trong nhà.

Lúc đó, ông Phan Xuân Vinh (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lý (70 tuổi) là bố mẹ anh Vích từ tầng trên đi xuống. Tại đây Quý dí vật giống súng vào đầu anh Vích. Bà Lý vào can ngăn, Quý quay lại uy hiếp, ông Vinh vào van xin, ôm Quý giải nguy cho vợ mới hết nguy hiểm. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Nguyễn Đức Quý cầm vật giống súng uy hiếp người dân

Theo tìm hiểu, vợ anh Vích là chị N.T.P.H, bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà và Quý còn nợ hơn 25 triệu đồng. Quý đến tìm chị H., tuy nhiên lúc đó chị H. không có ở nhà nên Quý uy hiếp các thành viên trong nhà.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xác nhận, sự việc đang được Cơ quan công an thị xã Ba Đồn tiến hành điều tra làm rõ.

Sáng ngày 13/5, Nguyễn Đức Quý đã bị công an bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà của Quý.

“Quý khai nhận cầm vật giống súng nhưng để lại hiện trường 4 vỏ đạn. Trên cơ sở các vỏ đạn đó để lực lượng công an nhận định, điều tra. Sáng thứ Bảy, công an đã thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Quý. Toàn bộ vụ việc được Công an thị xã Ba Đồn điều tra, xử lý, chính quyền địa phương phối hợp” - ông Nguyễn Văn Hữu thông tin./.

(Clip trích xuất từ camera)