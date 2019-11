Bắt nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Long Điền

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối 6 bị can, trong đó có Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo trong công tác.