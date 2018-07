Bắt nhanh nhóm nghi can gây ra vụ giết người tại quán nhậu

Chiều nay (14/7), thông tin từ Phòng CSHS Công an Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an TP Huế, Công an thị xã Hương Thuỷ và các đơn vị có liên quan bắt giữ nhóm đối tượng nghi can gây ra vụ giết người tại đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế.

Trước đó, tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP Huế xảy ra một vụ đánh nhau, hậu quả làm 1 người bị chết trên đường đi cấp cứu, 1 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp Công an các địa phương nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an xác định và truy bắt 8 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, đều trú tại thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp lấy lời khai nghi can.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Vũ (16 tuổi); Nguyễn Văn Vệ (19 tuổi) đều trú tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ khai nhận: Vào lúc khoảng 0 giờ đến 4 giờ ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế.

Trong lúc ngồi nhậu, 2 thanh niên này cho rằng có một số người bàn bên cạnh, gồm 4 nam, 3 nữ có hành vi “nhìn đểu” mình. Nổi máu côn đồ, Vệ, Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh.

Hậu quả, anh Lê Khắc Nhàn, 23 tuổi, trú phường Thuỷ Biều, thành phố Huế bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu; Lê Kiên, 23 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế bị thương.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thừa Thiên-Huế phối hợp Công an các đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật./.

