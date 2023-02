Bắt nhóm chém chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Theo điều tra, ngày 12/2, Bảo điều khiển xe máy lưu thông trên đường Thuận Giao 20, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao thì xảy ra va chạm với Nguyễn Văn Vũ Em. Sau va chạm giao thông, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và được mọi người can ngăn.

Trần Thúc Bảo tại cơ quan công an (ảnh: CACC).

Sau đó, Bảo gọi thêm 6 đối tượng khác đi đánh Vũ Em. Khi cả nhóm của Bảo đi đến đoạn đường 22/12 cũng thuộc phường Thuận Giao thì thấy Nguyễn Văn Vũ Em và Lâm Văn Vui đang đi cùng nhau.

Thấy vậy, cả nhóm cầm mã tấu, dao kiếm truy sát Vũ Em và Vui khiến cả hai bị thương nặng. Mặc dù được chuyển đi cấp cứu nhưng Vui đã tử vong. Cảnh nhóm Bảo truy sát người được người dân quay lại đăng lên mạng xã hội.

Bảo và nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh: CACC).

Sau thời gian điều tra, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An bắt giữ nhóm thanh niên này./.