Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 620kg pháo nổ

Trước đó, qua theo dõi, nắm bắt địa bàn, trước đó, sáng ngày 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Huy Tuyên (31 tuổi, trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) đang tiến hành giao dịch với Lê Minh Trực (34 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) tại một căn nhà trên đường Bạch Đằng (thuộc tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Phát hiện nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 620kg pháo nổ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều loại pháo, gồm: pháo dây, pháo banh, pháo ông sư, pháo hoa dạng ống dài cùng pháo hoa nổ các loại, với tổng trọng lượng hơn 620kg.

Qua đấu tranh ban đầu, tất cả các đối tượng đều thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép. Riêng đối tượng Lê Minh Trực khai nhận, toàn bộ số pháo nổ này được mình mua thông qua mạng xã hội Facebook, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.