Bắt nhóm giả danh “Tổ 373” chặn xe cưỡng đoạt tài sản trong đêm

Thứ Năm, 22:41, 26/03/2026
VOV.VN - Giả danh “Tổ 373” để chặn xe, đe dọa người đi đường nhằm cưỡng đoạt tiền trong đêm, 3 đối tượng tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận tiền từ nạn nhân.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, một nhóm đối tượng đã giả danh “Tổ công tác 373” để chặn xe, “xử phạt” người tham gia giao thông nhằm cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) dã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Thời gian gần đây, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thành lập các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh - gọi tắt là “Tổ 373”. Lợi dụng uy danh của lực lượng này, một số đối tượng đã nảy sinh ý đồ giả danh để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 22/3/2026, trên tuyến đường Lênin (khối 8, phường Vinh Hưng), Công an phường Vinh Hưng phối hợp với Tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này giả danh “Tổ công tác 373 mặc thường phục”, lợi dụng đêm khuya để chặn xe người dân, đe dọa và yêu cầu nộp tiền “xử phạt vi phạm giao thông”. Khi phát hiện anh N.Đ.T. (SN 2007) điều khiển xe máy điện chở theo chị N.H.T.N. (SN 2008), cùng trú tại phường Vinh Phú, các đối tượng đã ép dừng xe và yêu cầu chuyển 500.000 đồng với lý do không đội mũ bảo hiểm.

Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Vinh Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tổ 373 giả danh công an chặn xe cường đoạt tài sản.
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an, 3 thanh niên chặn xe người đi đường để "xử phạt"

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Bắt đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an phường An Cựu, thành phố Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VOV.VN - Công an phường An Cựu, thành phố Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

