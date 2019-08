Bắt nhóm giang hồ đập phá nhà hàng ở quận 1, TPHCM

Liên quan đến vụ việc một nhóm đối tượng xông vào nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đập phá tài sản và hành hung những người tại đây vào đêm ngày 8/8 như VOV đã đưa tin, chiều 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – PC02, Công an TP. HCM cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng.

Hiện trường nhóm giang hồ cầm hung khí đập phá đêm 8/8.

Sau khi vụ việc xảy ra, qua phối hợp với Công an quận 1 tiến hành xác minh làm rõ những người có liên quan, bộ phận nghiệp vụ của Phòng PC02 đã tiến hành triệu tập 2 vợ chồng Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1990; Hàn Hoàng Thùy Trang, sinh năm 1990 và 8 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc.

Trong đó nhiều đối tượng từng có tiền án tiền sự. Đối tượng Phan Chí Khang, sinh năm 1998, người đã lấy túi xách tại quầy lễ tân của nhà hàng bên trong có hơn 200 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1976, quê Hà Nội), rồi rời khỏi hiện trường sau khi đập phá tại nhà hàng nêu trên.

Camera an ninh ghi lại đêm 8/8, có khoảng 30 thanh niên (không rõ lai lịch) đi trên 15 xe gắn máy, một số thanh niên đeo khẩu trang, đội nón, cầm gậy xông vào đập cửa kính, phá đồ đạc bên trong và cướp đi 1 túi xách để trên quầy lễ tân.

Sau đó, nhóm thanh niên lên xe chạy về hướng cầu Camette tẩu thoát. Tại hiện trường nhóm đối tượng này bỏ lại 6 típ sắt, 11 gậy gỗ, 2 viên gạch và 1 con dao bầu. Người phụ nữ bảo vệ con nhỏ xuất hiện trong đoạn clip được camera ghi lại là chị N.T.H.Đ (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú Hà Nội)

Tường trình với công an, chị Đ. cho hay, trước đó có thuê căn nhà số 10 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 của anh Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1979, quê Hải Phòng) thời hạn 5 năm với giá thuê là 110 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke. Sau đó anh Hướng bán lại căn nhà này cho vợ chồng Nguyễn Văn Phước và Hàn Hoàng Thùy Trang rồi chuyển giao việc cho thuê lại cho 2 vợ chồng này. Phước và Trang tiếp tục thỏa thuận cho chị Đ. thuê căn nhà trên với giá cũ nhưng không ký lại hợp đồng.

Quá trình kinh doanh gặp khó khăn nên chị Đ. xin giảm giá thuê xuống còn 90 triệu đồng/tháng để cho thuê lại, nhưng vợ chồng Phước - Trang không đồng ý và đòi lại nhà. Không chấp nhận chuyện đền bù nên hai bên đã xảy ra tranh chấp.

Trong khi vụ việc chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng thì vợ chồng Phước - Trang cho người đến dọn đồ của chị Đ. ra khỏi căn nhà trên để cho bà T. thuê lại để sửa chữa mở nhà hàng. Tháng 07/2019, chị Đ. cùng 1 số người (chưa xác định nhân thân lai lịch) cho rằng hợp đồng thuê nhà vẫn còn thời hiệu đến đến đuổi bà T. cùng thợ sửa chữa ra khỏi nhà và vào trong nhà ở cho đến khi xảy ra vụ việc nhóm đối tượng đến đập phá.

Theo khai báo của hai vợ chồng Phước – Trang với công an, thì vào giữa năm 2018, sau khi mua lại nhà thì ông Hướng làm hợp đồng thỏa thuận bàn giao lại để cho Đ. tiếp tục thuê căn nhà trên. Nhưng từ tháng 11/2018 đến tháng 01/2019, Đ. không thanh toán tiền thuê nhà nên vợ chồng Phước đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê (có thông báo gửi cho bà Đ. qua đường bưu điện). Tháng 4/2019, Trang gửi đơn đến Văn phòng Thừa Phát Lại quận 1 đề nghị giải quyết lấy lại căn nhà trên, đến khoảng giữa tháng 05/2019, Văn phòng Thừa phát lại đã làm thủ tục lấy lại căn nhà nhưng chị Đ. không chịu rời đi.

Nhận thấy vụ việc có liên quan đến các băng nhóm giang hồ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố, Công an TP. HCM và Công an quận 1 đã nhanh chóng điều tra và tiến hành xác minh triệu tập những đối lượng trực tiếp gây ra vụ việc nêu trên để xử lý theo quy định ./.