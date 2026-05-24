Bắt nóng đối tượng buôn pháo nổ qua ứng dụng giao hàng nhanh tại Hà Nội

Chủ Nhật, 18:18, 24/05/2026
VOV.VN - Ngày 24/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hạ Bằng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ thông qua ứng dụng giao hàng nhanh (GHN), thu giữ 8,3kg pháo nổ.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an xã Hạ Bằng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân gửi qua fanpage Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” về một trường hợp có dấu hiệu buôn bán hàng cấm là pháo nổ thông qua ứng dụng giao hàng nhanh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật bị thu giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh theo quy định. Đồng thời, Công an xã Hạ Bằng kiểm tra một nhân viên giao hàng và phát hiện bên trong gói hàng có 4 dây pháo nổ, mỗi dây dài khoảng 2m, tổng khối lượng 8,3kg.

Từ quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Hạ Bằng đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép thông qua ứng dụng giao hàng nhanh.

Hiện Công an xã Hạ Bằng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đốt pháo hoa trái phép, một công dân ở Thái Nguyên bị phạt 30 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 26/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tổ công tác của Công an xã An Khánh đã phát hiện, bắt quả tang một công dân có hành vi đốt pháo hoa nổ trái phép tại khu dân cư. Với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo, đối tượng bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ.

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: buôn bán pháo nổ Công an Hà Nội giao hàng nhanh GHN
Nóng 24h ngày 18/5: Bắt vụ pháo lậu, thuốc lá ngoại số lượng lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá vụ vận chuyển lượng lớn pháo lậu và thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc, thu giữ khoảng 260kg pháo hoa nổ cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tự chế pháo nổ trái phép tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 20/2, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Cát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tự chế pháo nổ trái phép trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

