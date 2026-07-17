Bắt nữ đầu nậu mủ cao su trốn thuế gần 2,5 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 17/7, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Lý (sinh năm 1984, trú xã Hiệp Đức) để điều tra hành vi "Trốn thuế", gây thất thu ngân sách nhà nước gần 2,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý.

Bị can Hoàng Thị Lý nghe công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý tổ chức thu mua mủ cao su trên địa bàn các xã Phước Trà và Hiệp Đức, bán lại hưởng chênh lệch, với tổng doanh thu ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Dù kinh doanh trong thời gian dài, doanh thu lớn, đối tượng không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý có đủ dấu hiệu cấu thành tội "Trốn thuế", đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trong thời hạn 3 tháng để phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.