Bắt ông trùm đường dây lừa đảo 'chạy thương binh' liên tỉnh

Đối tượng Hồ Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Chiều 19/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC 44, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt được đối tượng Hồ Thanh Tùng (60 tuổi, trú xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) sau hơn một năm lẩn trốn truy nã. Đối tượng này được xác định là “trùm” trong đường dây "chạy thương binh" liên tỉnh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2014, trước khi vụ việc bị vỡ lở, Tùng rời khỏi địa phương. Cơ quan chức năng Nghệ An đã có quyết định truy nã trên toàn quốc.

Được biết, vụ án này do một đối tượng có tên Tạ Thị Vân cầm đầu. Hồ Thanh Tùng là một "mắt xích" quan trọng của vụ án.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" này./.

