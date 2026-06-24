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Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, thu giữ 14 gói ma túy tại Thái Nguyên

Thứ Tư, 09:52, 24/06/2026
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VOV.VN - Trong quá trình triển khai tháng cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Kha Sơn (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14 gói ma túy.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Kha Sơn đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

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Công an xã Kha Sơn làm việc với đối tượng Nguyễn Cảnh Lâm

Theo đó, thực hiện tháng cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, tại tuyến đường Vành đai V thuộc xóm Lương Trình, xã Kha Sơn, lực lượng Công an xã Kha Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Cảnh Lâm (SN 1974, trú tại xã Kha Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 14 gói ma túy với tổng khối lượng khoảng 2 gam.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an xã Kha Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp Dương Văn Khoa (SN 1970, trú tại xã Kha Sơn), được xác định là đồng phạm của Nguyễn Cảnh Lâm trong vụ án.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Kha Sơn tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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