Bắt quả tang 32 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà chọi

Công an huyện Sông Lô cho biết, vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà chọi tại một đồi cây bạch đàn thuộc xã Quang Yên.

Các đối tượng cùng tang vật.

Tại hiện trường có 32 đối tượng là người ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch và một số huyện, thành phố của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang giáp ranh với Vĩnh Phúc. Trong đó, đối tượng trẻ nhất sinh năm 1995, đối tượng lớn tuổi nhất sinh năm 1964. Tang vật thu giữ 12 con gà trống chọi, gần 80 triệu đồng, 29 điện thoại, 21 xe máy các loại.



Đây là vụ đánh bạc lớn nhất xảy ra trên địa bàn huyện Sông Lô từ trước đến nay.

Là địa bàn vùng núi, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Sông Lô nhiều năm qua luôn đảm bảo ổn định, ít có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến cờ bạc có xu hướng tìm đến những địa bàn hẻo lánh để che mắt cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nắm bắt tình hình đó, Ban chỉ huy Công an huyện Sông Lô đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm TTATXH. Đối với vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà chọi tại đồi cây bạch đàn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô đang xác minh, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định./.