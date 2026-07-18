Bắt quả tang 6 đối tượng sát phạt ăn tiền trong nhà dân ở Hà Nội

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú đã bắt quả tang và xử lý 6 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình triển khai công tác nắm tình hình tại thôn Sơn Triều, xã Hòa Phú, lực lượng Công an xã Hòa Phú đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền tại nhà của Vũ Danh Sỹ Hiệp (SN 1987, trú thôn Sơn Triều, xã Hòa Phú).

Các đối tượng tại hiện trường

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Lực (SN 1977), Nguyễn Văn Nam (SN 1988), Nguyễn Văn Khỏe (SN 1973), Nguyễn Văn Khải (SN 1991), Đỗ Đức Thành (SN 1979) và Phạm Ngọc Lãm (SN 1991), cùng trú tại xã Hòa Phú.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ gồm 36 quân bài và 10,3 triệu đồng tiền mặt được xác định sử dụng để đánh bạc.

Hiện, Công an xã Hòa Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.