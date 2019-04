Bắt quả tang cán bộ thanh tra nhận tiền hối lộ

Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 1 thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.



Trụ sở Công an Thành phố Thanh Hóa. (Ảnh minh họa: KT)

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, khoảng 15h chiều 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và tiến hành bắt quả tang thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Hiện cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Về nhân thân cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị bắt, số tiền bao nhiêu và ai là người đưa "hối lộ" vẫn chưa được công an thông tin.

Ông Vũ Đình Quế, Phó chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan có cử đoàn thanh tra lên huyện Thiệu Hóa thực hiện công tác thanh tra và khẳng định, chưa biết thông tin cụ thể việc công an bắt cán bộ của mình. Vì vậy phải chờ phía công an làm rõ và có thông tin chính thức./.

