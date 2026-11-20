Khoảng 18h25 ngày 17/11/2026, tại thôn Pháp Cổ 2, Công an xã Việt Khê, Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang N.V.M (SN 1968, trú tại địa phương) đang có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ khoảng 8,1kg pháo nổ.

Qua điều tra, N.V.M khai nhận đã mua số pháo trên từ B.M.H (SN 1991, trú tại thôn Dương Xuân, xã Việt Khê) trong ngày 17/11 với giá 4,5 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng vụ việc, Công an xã Việt Khê khám xét khẩn cấp nơi ở và các khu vực liên quan của B.M.H, thu giữ thêm 6,35kg pháo nổ, 18kg vỏ pháo cùng một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo nổ.

Hiện Công an xã Việt Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.