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Bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá qua nền tảng mạng xã hội ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 10:03, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng 8/7, Công an xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá qua nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Hồng Sơn phối hợp với trinh sát địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang N.D.P (32 tuổi) và P.T.T (20 tuổi), thường trú tại thôn Thuận Phong, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) đang cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với nhiều người tại nhà của N.D.P.

Tổng số tiền N.D.P cá cược tại thời điểm bị phát hiện là 6.000.000 đồng; P.T.T cá cược với số tiền 8.900.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời mời các trường hợp có liên quan về trụ sở công an xã để làm việc.

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Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam các bị can. Ảnh: CSLĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hồng Sơn phát hiện trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2026 (World Cup 2026), hằng ngày có nhiều người đến nhà của N.D.P để xem bóng đá và tham gia cá cược thắng thua bằng tiền.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger để nhắn tin, trao đổi thông tin, liên lạc các nội dung liên quan đến cá cược bóng đá.

Công an xã Hồng Sơn đã lập biên bản, tạm giữ các tang vật có liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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