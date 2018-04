Bắt "shipper" vận chuyển 4 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Lò Văn Quang, sinh năm 1984, trú tại tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Lò Văn Quang tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quang khai nhận, hồi 11h30 ngày 2/4 khi đang vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không biết tên từ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về đến tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thì bị tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang; tang vật thu giữ tại chỗ là 4 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động.

Tang vật của vụ án

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lò Văn Quang về tội vận chuyển trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật./. Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp Vụ giết hàng xóm, phân xác phi tang: Nhiều tình tiết đang được làm rõ VOV.VN - Nghi can vụ giết hàng xóm, phân xác phi tang khai một mình gây án, không có ai trợ giúp. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết VOV.VN - Khám xét 2 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện 5 bánh heroin và hàng chục nghìn viên ma túy.