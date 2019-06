Bắt tạm giam chủ doanh nghiệp gọi Giang "36" chặn xe chở công an

Liên quan đến vụ giang hồ chặn xe công an ở Đồng Nai, ngày 26/6, Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ P. Thống Nhất) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Tấn Lương, người được cho là đã gọi điện cho giang hồ đến “vây” xe ô tô chở công an.

Ông Lương được xác định là người gọi cho Ngô Đình Giang, tức Giang “36” (33 tuổi, ngụ P.Long Bình, Biên Hòa) chặn xe ô tô chở cảnh sát, và vây nhốt gần 2 giờ gây xôn xao dư luận.

Trước đó, Công an TP. Biên Hòa đã bắt giạm 3 tháng đối với Giang “36” cùng hai đồng bọn là Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn “nhóc”, 30 tuổi, ngụ P.An Bình, TP. Biên Hòa); Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Tấn Lương là chủ doanh nghiệp ngành nghề xây dựng nằm trên đường Võ Thị Sáu (P. Thống Nhất). Ông cũng là là đại biểu Hội đồng nhân dân P. Thống Nhất, nhưng hiện đang bị tạm đình chỉ./.