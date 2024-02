Bắt tạm giam đối tượng bôi chất phóng xạ để chế thiết bị đánh bạc bịp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 12/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Đinh Trọng Thủy có hành vi tàng trữ trái phép chất phóng xạ nên chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm rõ.

Đối tượng Đinh Trọng Thủy. Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp.

Qua đó, xác định khoảng từ tháng 6/2023, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc “bịp”. Đối tượng lên mạng xã hội tìm và liên hệ được với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc trong đó có “chất I-ốt” kèm theo thiết bị rung cảm biến phóng xạ.

Thủy đã mua “chất I-ốt” (chưa xác định được dung tích) với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Thủy biết “chất I-ốt” là chất phóng xạ vì khi mua chất này đã được bọc trong chì để giảm bức xạ, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau đó, Thủy dùng tăm nhọn để bôi “chất I-ốt” lên một mặt của 12 con vị (dùng trong trò xóc đĩa; 12 con vị tương ứng với 3 bộ vị), rồi tìm mua lá chì tại cửa hàng bán lưới đánh cá ở chợ Hội Đô (thành phố Hải Dương), cắt thành các lá nhỏ kích thước 5x7cm để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe trước khi bán cho khách hàng.

Đến tháng 9/2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng tại nhà của Thủy với giá 2 triệu đồng/khách và nhận tiền mặt trực tiếp. Số con vị còn lại, Thủy cất giấu trong nhà.

Ngày 19/12/2023, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 94 con vị và các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ, xác định “chất I-ốt” trên là chất phóng xạ I-125.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy. Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp.

Chất I-125 là một đồng vị phóng xạ của I ốt. I-125 có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng. Với đặc điểm tập trung tại tuyến giáp nên I-125 hở có thể bị hấp thụ và tập trung tại tuyến giáp của người thông qua đường hô hấp, gây chiếu xạ trong và dẫn đến rủi ro sức khỏe do ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với người tiếp xúc mà không có các biện pháp bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt là tuyến giáp.

Do sự nguy hiểm trên, Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất I-125 nói riêng, chất phóng xạ nói chung dưới mọi hình thức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.