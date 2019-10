Bắt tạm giam đối tượng cưỡng chiếm đất đai tại Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hải An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Đặng Hải (SN 1981, trú tại số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự. Bùi Đặng Hải đã có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Đặng Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hải Phòng)



Từ tháng 9 đến tháng 10/2019, UBND phường Cát Bi, quận Hải An đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Đặng Hải, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải liên tục chống đối, không chấp hành.

Trước đó, như VOV đã thông tin, thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hải An, (thành phố Hải Phòng) xuất hiện tình trạng nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người vào khu đất tiếp giáp tuyến đường đang xây dựng để san lấp, quây tôn nhằm mục đích chiếm đất. Nhiều lô đất chạy dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với đại lộ Đông - Tây của thành phố (thuộc sự quản lý của Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã có quyết định phân lô cho cán bộ, nhân viên quốc phòng để xây dựng nhà ở cũng bị các đối tượng này lấn chiếm.

Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.